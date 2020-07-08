Поможем получить кредит на выгодных условиях.
- Без предоплаты
- Одобрим с любой кредитной историей
- Получаете деньги у нас в офисе за 1 час
- Кредит со ставкой от 5,9% годовых
- Отменим страховку, экономия до 25% от суммы займа
- Около 50 банков-партнеров Альфа банк, Росбанк, Восточный, Совком, Тинькофф и др.
- Более 15 лет в сфере кредитования
Нужна бесплатная консультация?
Срочно нужны деньги? Звоните!
Хотите минимальную процентную ставку?
Пройдите тест за 1 минуту, и получите решение!
Сумма возврата: ? ₽
Срок кредита в месяцах: ?
Ежемесячный платеж: ? ₽
Переплата: ? ₽
* платёж аннуитетный — проценты начисляются на остаток задолженности, сумма долга уменьшается с каждым платежом
Наши преимущества
Чем мы помогаем?
Перечень услуг:
- Проверка документов;
- Проверка по НБКИ, ОКБ, Эквифакс, ФССП, СПАРК, межбанк и др.;
- Подбор кредита с минимальной процентной ставкой;
- Согласование кредита с комфортным ежемесячным платежом;
- Расскажем про нюансы в программах банков-партнеров;
- Подготовка документов, составление анкеты, подача анкеты;
- Пересмотр заявки до одобрения с лучшей % ставкой;
- Уведомление клиента об условиях одобренного кредита.
Мы полезны, если:
- Вы получили отказы при самостоятельном обращении в банки;
- Официальный доход не позволяет взять требуемую сумму;
- Наличие одного или несколько долговых обязательств;
- У вас плохая кредитная история, есть открытые микрозаймы;
- Вам одобрили кредит, но с большим ежемесячным платежём;
- Вы не можете предоставить справку с работы;
- У вас есть долги по ЖКХ или в судебных приставах.
Что мы предлагаем?
Кредит 24 оказывает помощь в получении кредита:
- потребительский кредит
- экспресс кредит
- кредит без залога
- кредит под залог недвижимости
- кредит под залог автомобиля
- помощь в ипотеке
- рефинансирование
Credit consulting работает на финансовом рынке более 15 лет и за это время, наладил партнерские отношения с ведущими банками России. Мы сформировали репутацию надежного и добросовестного кредитного брокера, что подтверждают многочисленные отзывы благодарных клиентов.
Преимущества сотрудничества с кредитным брокером – Кредит консалтинг:
- Работаем без предоплаты
- Делаем бесплатную проверку КИ
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Рассмотрение заявки от 15 минут
- Снижаем процентную ставку
- Увеличиваем срок кредитования
- Избавляем от переплат
- Одобрение до 95%
- Кредит 24
- Сопровождение на всех этапах
Наши партнеры
Дополнительно
Наши сертификаты
Отзывы клиентов
Большое спасибо за помощь и поддержку коллективу компании Кредит Консалтинг! Я попала в сложную финансовую ситуацию, была должна 5 банкам и 7 МФО. С работы уволили, по просроченным долгам начали звонить коллекторы с угрозами.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Я оформила кредит под залог квартиры, под адекватный процент, закрыла все свои долги, коллекторы от меня отстали. Устроилась на новую работу, и жить стало легче.
В ИТОГЕ:
За 1 час было получено одобрение на кредит под залог квартиры.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Я оформила кредит под залог квартиры, под адекватный процент, закрыла все свои долги, коллекторы от меня отстали. Устроилась на новую работу, и жить стало легче.
В ИТОГЕ:
За 1 час было получено одобрение на кредит под залог квартиры.