Поможем получить кредит на выгодных условиях.

  • Без предоплаты
  • Одобрим с любой кредитной историей
  • Получаете деньги у нас в офисе за 1 час
  • Кредит со ставкой от 5,9% годовых
  • Отменим страховку, экономия до 25% от суммы займа
  • Около 50 банков-партнеров Альфа банк, Росбанк, Восточный, Совком, Тинькофф и др.
  • Более 15 лет в сфере кредитования

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Ежемесячный платеж: ?
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* платёж аннуитетный — проценты начисляются на остаток задолженности, сумма долга уменьшается с каждым платежом
Наши преимущества​

Профессионализм

Профессиональная команда кредитных брокеров и частных инвесторов, работающая на финансовом рынке с 2005 года.

Курирование

Мы будем с Вами в течение всего процесса получения денег.

Консультация

Бесплатное консультирование и анализ кредитной истории.

Экономия времени

Оформление в предельно короткие сроки.

Информативность

Мы владеем ВСЕЙ информацией о предложениях по кредитованию в Московском регионе.

Лояльность

К нам возвращаются снова. Нас рекомендуют друзьям и близким.

Хороший шанс

Увеличение шансов на положительный ответ по заявке.

Надежность

Контроль над оформлением документов.

Чем мы помогаем?

Перечень услуг:

  • Проверка документов;
  • Проверка по НБКИ, ОКБ, Эквифакс, ФССП, СПАРК, межбанк  и др.;
  • Подбор кредита с минимальной процентной ставкой;
  • Согласование кредита с комфортным ежемесячным платежом;
  • Расскажем про нюансы в программах банков-партнеров;
  • Подготовка документов, составление анкеты, подача анкеты;
  • Пересмотр заявки до одобрения с лучшей % ставкой;
  • Уведомление клиента об условиях одобренного кредита.

Мы полезны, если:

  • Вы получили отказы при самостоятельном обращении в банки;
  • Официальный доход не позволяет взять требуемую сумму;
  • Наличие одного или несколько долговых обязательств;
  • У вас плохая кредитная история, есть открытые микрозаймы;
  • Вам одобрили кредит, но с большим ежемесячным платежём;
  • Вы не можете предоставить справку с работы;
  • У вас есть долги по ЖКХ или в судебных приставах.
Что мы предлагаем?

Помощь в получении кредита

Кредит 24 оказывает помощь в получении кредита:

Credit consulting работает на финансовом рынке более 15 лет и за это время, наладил партнерские отношения с ведущими банками России. Мы сформировали репутацию надежного и добросовестного кредитного брокера, что подтверждают многочисленные отзывы благодарных клиентов.

Преимущества сотрудничества с кредитным брокером – Кредит консалтинг:

Кредит Консалтинг

  • Работаем без предоплаты
  • Делаем бесплатную проверку КИ
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту
  • Рассмотрение заявки от 15 минут
  • Снижаем процентную ставку
  • Увеличиваем срок кредитования
  • Избавляем от переплат
  • Одобрение до 95%
  • Кредит 24
  • Сопровождение на всех этапах
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Отзывы клиентов
Большое спасибо за помощь и поддержку коллективу компании Кредит Консалтинг! Я попала в сложную финансовую ситуацию, была должна 5 банкам и 7 МФО. С работы уволили, по просроченным долгам начали звонить коллекторы с угрозами.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:
Я оформила кредит под залог квартиры, под адекватный процент, закрыла все свои долги, коллекторы от меня отстали. Устроилась на новую работу, и жить стало легче.

В ИТОГЕ:
За 1 час было получено одобрение на кредит под залог квартиры.
Савичева Елена
Савичева Елена Продавец
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+7 (495) 777-77-52



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