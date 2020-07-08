Большое спасибо за помощь и поддержку коллективу компании Кредит Консалтинг! Я попала в сложную финансовую ситуацию, была должна 5 банкам и 7 МФО. С работы уволили, по просроченным долгам начали звонить коллекторы с угрозами.



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Я оформила кредит под залог квартиры, под адекватный процент, закрыла все свои долги, коллекторы от меня отстали. Устроилась на новую работу, и жить стало легче.



В ИТОГЕ:

За 1 час было получено одобрение на кредит под залог квартиры.